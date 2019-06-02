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2 Haziran 2019 Pazar
  3. Dert ve sıkıntıdan kurtulmak için...

Dert ve sıkıntıdan kurtulmak için...

Dert ve sıkıntıdan kurtulmak için...

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır”

“Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.”
“La havle ve la kuvvete illa billah  okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır”
“Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.”
“Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekîl” deyiniz!”
“Sabah-akşam İhlas ve Muavvizeteyni [iki kul-euzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belâları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir.”
 “Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm’i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir.”
İmam-ı Rabbanî hazretleri, her türlü zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa La havle vela kuvvete illa billah okur, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüz defa salevat-ı şerife getirirdi.

 

02.06.2019 - 06:10

Yavan dolma Tarifi, Yavan Dolma Malzemeleri Neler?

Yavan dolma Tarifi haberimizde. İşte detaylar Detay

HASAN YAVAŞ İLE
SAHUR VAKTİ
RAMAZAN BOYUNCA HER GÜN
02:00'DE TGRT HABER'DE
PROF.DR.
RAMAZAN AYVALLI İLE
İFTARA DOĞRU
RAMAZAN BOYUNCA HAFTA İÇİ
19:30'DA TGRT HABER'DE
VEHBİ TÜLEK İLE
İFTARA DOĞRU
RAMAZAN BOYUNCA HAFTA SONU
19:30'DA TGRT HABER'DE
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Yavan dolma Tarifi, Yavan Dolma Malzemeleri Neler?
Yavan dolma Tarifi haberimizde. İşte detaylar..