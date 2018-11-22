Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar, Türkiye’de kanserle mücadeleye sağladığı katkılar sebebiyle ödüle layık görüldü. Sağlık Gönüllüleri Türkiye ve Hospitalmanager dergisinin dergisinin düzenlediği ‘Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri’ ve ‘Yılın Başarılı Sağlık Yöneticisi Ödülleri’ Şişli Kolon Hastanesinde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törende toplum sağlığında önemli çalışmalara imza atan ve aralarında Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, Prof. Dr. Süha Küçükaksu, Prof. Dr. Oya Gökmen ve Prof. Dr. Semih Baskan’ın da bulunduğu tıp insanlarına ‘Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri’ verildi. Gecede Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar, Türkiye’de kanserle mücadeleye sağladığı katkılar sebebiyle ödül aldı.