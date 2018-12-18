Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Kursu ve Çalıştayı Başkanı ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin herkesin hayali olduğunu belirterek “2015 yılında bu hayal gerçeğe dönüştü. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurulması ile ile tıpta uzmanlık problemlerini daha çok konuşma gereği de ortaya çıktı” dedi. 3.sü düzenlenen “Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Kursu ve Çalıştayı”larının sağlık problemlerinin konuşulduğu, tıpta uzmanlık eğitiminin daha kaliteli ve daha iyi hâle nasıl getirileceğinin araştırmasının yapıldığı “marka toplantılar” hâline geldiğini anlatan Prof. Dr. Yiğit “Bu yılki toplantıda her ana bilim dalının ayrı ayrı gerçekleştirdiği program değerlendirme ve güncelleme çalıştayları da yapıldı. Bu çalıştayların sonuçlarına göre, tıp fakültelerindeki hem eksiklerimiz hem de geliştirilmesi gereken yönler neler onlar tespit edildi” dedi. AA