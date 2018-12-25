Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Kalça ve diz eklem protezleri konusundaki buluşlarıyla dünya çapında önemli başarılara imza atan Türk Bilim adamı Prof. Dr. Orhun Muratoğlu’nun geliştirdiği protezler dünya çapında yüz binlerce kişiyi yeniden ayağa kaldırdı. Protez ameliyatlarından sonra gelişen en büyük problemlerden biri olan aşınma ve kemik kaybını engelleyerek ikinci bir ameliyat ihtiyacını ortadan kaldıran protezleri geliştiren Prof. Dr. Muratoğlu, şimdi de ameliyat sonrasında ağrı hissini ve enfeksiyon riskini ortadan kaldıracak yeni protezler üzerinde çalışıyor.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Massachusetts General Hospital’a bağlı Harris Ortopedi laboratuvarında “Protez” konusunda uzun yıllardır Ar-Ge çalışmaları yürüten dünyaca ünlü Türk bilim adamı Prof. Dr. Orhun Muratoğlu, Bezmialem 3. Ortopedi Buluşması kapsamında Türkiye’ye gelerek Türk meslektaşlarını çalışmalarıyla ilgili olarak bilgilendirdi. 30 yıldır ortopedi üzerine çalışan ve sayısız buluş yapan Prof. Dr. Muratoğlu’nun yaptığı çalışmalarla ilgili 36 patenti bulunuyor. Prof. Dr. Muratoğlu sorularımızı cevapladı:



PROTEZE E VİTAMİNİ EKLEDİ

¥ Geliştirdiğiniz protezlerin diğerlerinden farkı nedir?

Protez ameliyatları çok uzun yıllardır tüm dünyada yapılıyor. Her ne kadar bu ameliyatlar sayesinde hastaların eklem ağrıları azalmış ve yaşam konforları artmış olsa da uzun vadede en önemli problem, zaman içerisinde bu protezlerde meydana gelen aşınmaydı. Pek çok hastanın protezini bu yüzden ameliyattan belirli bir süre sonra tekrar ameliyatlar yaparak yenileri ile değiştirmek gerekiyordu. Bu konuda yaptığımız çalışmalarla geliştirdiğimiz ‘yüksek çapraz bağlı polietilen’ ve ‘E-vitamini içeren polietilen’ gibi yüzeyler sayesinde aşınmaya karşı daha dayanıklı yüzeyler elde edebildik. Böylece yeniden ameliyat ihtiyacını ortadan kaldırdık.



¥ Geliştirdiğiniz protezlerin tıp dünyası ve insan sağlığına katkıları ne oldu?

Aşınmaya karşı daha dayanıklı olan yüzeyler günümüzde bütün dünyadaki ortopedi uzmanları tarafından tercih ediliyor ve hastalarına uygulanıyor.



¥ Bu güne kadar yaklaşık kaç kişide kullanıldı?

Tam bir sayı vermek mümkün olmasa da kalça protezlerinde kullanılan yüzeylerin neredeyse tamamı ve diz protezlerinde kullanılan yüzeylerin yaklaşık yüzde 75’i bizim geliştirdiğimiz protezler. Yıllar içerisinde dünyanın pek çok ülkesinde yüz binlerce hastada bu implantlar kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Bu sayede insanlar, kalça veya dizlerine yerleştirilen protezleri eskiye nazaran çok daha uzun süreler, güvenle kullanabiliyor. Protez ameliyatları ile ilgili çözüm bekleyen önemli problemlerden bir diğeri de ameliyat sonrası ilk günlerde oluşan ağrı ve belki de en önemlisi protez enfeksiyonu. Ekibimizle birlikte bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ağrı kesici ve antibakteriyel ilaç içeren polietilenden üretilmiş protez yüzeyleri, bir kaç yıl içerisinde protez ameliyatlarında uygulanmaya başlayabilecek.