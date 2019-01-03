Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çoğunlukla beyin damar hastalıklarına bağlanan unutkanlığın vitamin eksikliği ya da tiroid hormon bozuklukları yüzünden de gerçekleşebileceğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Şaban Karayağız “Kanda tiroit hormonlarının düşük olması tiroit bezinin az çalıştığını gösterir. Yorgunluk, bitkinlik, sabah uyanmada zorluk, üşüme, kilo alma ve kiloyu verememe gibi durumların yanında unutkanlığa da yol açar dedi. Dr. Karayağız, B12 eksikliğinin de unutkanlık sebebi olduğunu belirterek hormon bozukluklarının tedavisi ve vitamin takviyesi ile unutkanlığın kolaylıkla ortadan kaldırılabileceğini de ifade etti.