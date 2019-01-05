Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ülkemizde göz hastalıkları ile ilgili bilimsel bilgi birikiminin de üst düzeyde olduğunu belirten Doç. Dr. Uyar “Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1,5 milyar insana ve 60 ülkeye hitap eden önemli bir coğrafi konuma sahip. Bir yandan sağlık hizmetlerinin pahalı ve bekleme sürelerinin uzun olduğu Amerika, İngiltere, Hollanda ve Kanada gibi ülkelerden, diğer yanda imkanları çok elverişli olmayan az gelişmiş ülkelerden gelen hastalar Türkiye’deki hastanelerde tedavi oluyor. Ayrıca Türk hekimlerinin vaka sayılarının diğer ülkelere nazaran daha fazla olması, yüksek teknoloji ile başarılı sonuçlar elde edilmesi göz ameliyatları için Türkiye’nin tercih etmelerinde en önemli sebeptir” dedi.