Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Aralık günü evinde baygın hâlde bulunanr ve aynı gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Payton, 2011 yılında yaptığı bir yorumda aşı karşıtı olduğunu belirterek “Aşılar iblistir” demişti.

Bre Payton’un ölümü üzerine yapılan açıklamada genç gazetecinin grip virüsü H1N1 ve bunun ardından geliyen menenjite bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Gazetecinin ölümü üzerine yapılan sosyal medya yorumlarında “Eğer aşı olsaydı, grip olmazdı, hayatını kaybetmezdi” denildi.