Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ameliyatta her iki uyluk kemiği kırıldıktan sonra kemiklerin alt ve üst bölümlerine dörder çivi yerleştirilip bunlar da bir aparata bağlanan Onur, her gün bir milimetre uzamaya başladı. Boyu bir ayda 27 milimetre uzayan Onur’un, seksen gün sonunda sekiz santimetre uzaması hedefleniyor.

Operasyonu gerçekleştiren MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Burak Germen, boy uzatma ameliyatlarının hem hekim hem de hasta için çok zahmetli bir süreç olduğunu belirterek “Onur günde altışar saat aralıklarla cihazın, tel ve çivilerin diplerinin bakımını yapıyor. Çünkü temiz tutulması gerekiyor. Diz ve eklem egzersizlerini yapıyor. Günde dört defa da bu aparatı 90 derece çevirmek suretiyle bir milimetre uzamayı sağlıyor. Yapılan tetkiklerde şimdilik kaynama dokularının oluştuğunu gördük. Zaman içinde bu dokular kemikleşecek ve kemikleşme başlayınca bizim uzatma işimiz bitmiş olacak” dedi.