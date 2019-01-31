Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her üç çocuktan birinin ‘Momo’ adlı oyunun etkisinde olduğunu söyleyen Psikolog Mert Dravor “Eğer çocuğunuz okulunu ve derslerini ihmal ediyor, hobilerine olan ilgisini kaybediyor, gece uyumakta problem çekiyor, sizinle olan iletişimi tekdüze düşüyor ve tek başına tuvalete veya yatağa gitmekte dirençli davranışlar sergiliyorsa çocuğunuz ‘Momo’ adlı oyun ve video içeriklerinin hipnotik yönlendirmelerine maruz kalmış olabilir” dedi. İHA