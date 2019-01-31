Her üç çocuktan birinin ‘Momo’ adlı oyunun etkisinde olduğunu söyleyen Psikolog Mert Dravor “Eğer çocuğunuz okulunu ve derslerini ihmal ediyor, hobilerine olan ilgisini kaybediyor, gece uyumakta problem çekiyor, sizinle olan iletişimi tekdüze düşüyor ve tek başına tuvalete veya yatağa gitmekte dirençli davranışlar sergiliyorsa çocuğunuz ‘Momo’ adlı oyun ve video içeriklerinin hipnotik yönlendirmelerine maruz kalmış olabilir” dedi. İHA
Anne babalara Momo uyarısı
31.01.2019 - 08:16 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 08:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzmanlar, geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ve çocukları tehdit eden “Mavi Balina”, “Mariam” ve “Grany” gibi oyunlara benzeyen “Momo” adlı oyun konusunda anne ve babaları uyardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : momo,
601339 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/601339.aspx
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