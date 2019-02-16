Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Matbaacılık yapan İstanbullu iki çocuk babası, 55 yaşındaki Ali Çağlar’ın hayatı, baş ve omuz ağrısı şikâyetiyle gittiği bir doktordan işittiği sözlerle bir anda değişti: Şu anda kafanızda 2 adet bombayla geziyorsunuz…

ALTI AY ARAYLA İKİ BEYİN AMELİYATI

Doktorun ‘bomba’ diye tarif ettiği, aslında Çağlar’ın beyninin iki tarafında bulunan damar baloncuklarıydı… Tıpta ‘beyin anevrizması’ olarak adlandırılan bu tehlikeli hastalık sebebiyle acilen ameliyat olması gerekiyordu. Ameliyata kadar yaşadığı ölüm korkusu ve stres yüzünden sık sık titreme nöbetleri geçiriyordu. Bir süre doktor arayışına giren Çağlar, Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler’den Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Aşkın Şeker’in 6 ay arayla gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonla beynindeki baloncuklardan kurtuldu. Ancak beyninde her an patlama tehlikesi bulunan baloncuklar yüzünden yaşadığı stres onu şeker hastası yapmıştı ve insülin kullanmak zorundaydı. Beyin ameliyatı kontrolleri için gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucunda pankreasının problemsiz şekilde çalıştığı ortaya çıktı. Bu defa hekimi ona üçüncü bir ameliyatla, diyabetinden de kurtulabileceğini söyledi.

2,5 SAATTE DİYABETTEN KURTULDU

Ali Çağlar, Medical Park Bahçelievler Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fatih Can Karaca ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 2,5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu. Şekeri normal seviyeye indi ve insülin kullanmayı bıraktı. Dr. Karaca, daha önce 2 kez beyin ameliyatı geçirmiş bir hastanın üçüncü defa ameliyatı olmasının riskleri belli oranda artırdığını söyleyerek “Ancak bilinmesi gerekir ki, beyin ameliyatı gibi ciddi bir ameliyat geçiren bir kişi bile gerekli kontroller yapıldıktan sonra şeker ameliyatı olup sağlığına kavuşabiliyor” dedi.