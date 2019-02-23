Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Türkiye’de 800 bin civarında epilepsi hastası olduğunu söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Karadaş “Epilepsinin birçok çeşidi vardır. İlaç tedavisi ile cevap alınamayan vakalarda cerrahi seçeneklerinden biri beynin iç bölgesindeki alanlara pil yerleştirmektir. Parkinson tedavisinde kullanılan derin beyin stimülasyonu, beynin epilepsi nöbetlerine yol açan hareketleri baskılamasıyla nöbetlerin durulmasına yönelik bir tedavi şeklidir. Henüz ülkemizde yok ama yakın bir zamanda geleceğini düşünüyoruz” dedi.