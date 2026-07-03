Korkusundan yanına aldı! 400 gram altını pazarda çalındı
Adana'da yaşayan Suriye uyruklu Meryem El Muhammed, bir şey olur korkusuyla yanına aldığı 400 gram altını pazarda çaldırdı. Suriye'de ev yaptırmak için altın biriktirdiğini söyleyen talihsiz kadın gözyaşlarını tutamadı.
- Meryem El Muhammed, Adana'nın Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde kurulan semt pazarında alışveriş yaparken tanımadığı bir kadın tarafından çantası soyuldu.
- Çantadan çalınanlar arasında, ailece 17 yıl boyunca biriktirilen ve Suriye'de ev yapmak için kullanılan 400 gram altın bulunuyor.
- Meryem El Muhammed, altınları evde çalınır korkusuyla yanında taşıdığını belirtti.
- Olayın ardından polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- Meryem El Muhammed, gelecek ay Suriye'ye dönerek orada ev yaptırmayı planladıklarını söyledi.
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen 4 çocuk annesi Meryem El Muhammed (37), mobilyacı eşiyle birlikte 17 yıl boyunca çalışarak 400 gram altın biriktirdi. Meryem, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde kurulan semt pazarına giderken evde çalınır korkusuyla altınlarını da yanında götürdü.
ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Karpuz seçerken arkasından yaklaşan tanımadığı bir kadın, Meryem El Muhammed'e sarıldı ve o sırada çantasındaki altın dolu cüzdanı aldı. Pazarcıya para vermek için çantasını açan genç kadın, altın dolu cüzdanının olmadığını görünce çalındığını anlayıp karakola giderek şikayetçi oldu.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik kameralarını inceleyip Meryem El Muhammed'in tarif ettiği kadını yakalamak için harekete geçti.
Yaşadıklarını anlatan Meryem El Muhammed, gelecek ay Suriye'ye dönmek için hazırlandıklarını, orada ev yaptırmak için altınları biriktirdiklerini söyledi.
"SURİYE'DE EV YAPTIRACAKTIK"
Meryem, "Pazara alışveriş için gittim, karpuz seçerken bir kadın geldi ve bana sarıldı. O anda hiç fark etmedim, çantamdan altın dolu cüzdanı almış. O altınlar bizim 17 yıllık birikimimizdi. Suriye'deki savaşta evimiz yıkıldı, oraya gidip ev yaptıracaktık. Gelecek ay Suriye'ye dönecektik ama bu iş başımıza geldi. Ben altınlar evde çalınır korkusuyla yanımda taşıyordum, pazarda çaldırdım. Bir an önce bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.