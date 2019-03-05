Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Tüm dünyada kalp hastalıklarının kadınlar ve aileleri için bir tehdit olduğunu söyleyen Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nurgül Keser “Kadınların pek çoğu meme kanserinin kendileri için birinci tehdit olduğunu düşünüyor. Unutulmamalıdır ki, 25 kadından bir tanesi kanserden iki kadından bir tanesi kalp hastalıklarından ölüyor. Kadınlar yıllık meme muayene ve kontrollerini yaptırırken maalesef kan basıncı ve kolesterol değerlerini yaptırmıyor. Bu farkındalığın kazandırılması gerek” dedi. Kadınlarda obezite ve Tip 2 diyabet sıklığının giderek arttığını hatırlatan Prof. Dr. Keser “Bu durum kalp hastalıkları riskini erkeklerde iki üç kat artırırken kadınlarda yedi kat artırmaktadır” diye konuştu.