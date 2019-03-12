Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kocaman gözleriyle size bakan bir bebek nasıl da güzel değil mi? Keyfinizi kaçırmayayım ama uzmanlar çocuklarda aşırı iri gözün glokom belirtisi olduğunu söylüyorlar. Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen ve daha çok 40 yaşın üzerinde görülen glokomun yenidoğan bebekte bile görülebileceğini söyleyen Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezinden Doç. Dr. Abdullah Özkaya glokomun sinsi şekilde belirti vermeden ilerlediğini ve körlüğe kadar gittiğini hatırlattı. Glokomda şikâyetlerin özellikle göz tansiyonu 21 mmHg ve üzerine çıktığında belirginleştiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özkaya “Asimetrik şekilde ilerleyen hastalık öncelikle tek gözün görme alanını etkiler. Diğer göz görevini yapmaya devam edeceği için hastanın glokomu erken aşamada yakalaması oldukça zordur. Bu sebeple 40 yaş üzerinde yılda bir defa mutlaka göz muayenesi yaptırmalıdır” dedi. Çocuk yaş grubunda da görülen glokomun çok tipik belirtileri olduğuna işaret eden Doç. Dr. Özkaya “Çocuklarda göz yaşarması, kızarıklık ve gözün büyümesi en sık belirtilerdir. Erken dönemde görülen belirtiler çok göze görünür olduğu için göz tansiyonunu çocuklarda erken saptamak daha kolaydır” diye anlattı

VİTAMİN DESTEĞİ ŞART

Glokom hastalığında bazı vitamin gruplarının hastalığa pozitif katkı sağladığını söyleyen Doç. Dr. Özkaya, “Sinir dokusu fonksiyonlarını koruyan B1 vitamini ve B3 vitamin bunların başında gelir. B9 vitamini olarak isimlendirilen folik asit de tüm sinir sistemi fonksiyonlarında etkilidir. Bu nedenle özellikle B12 vitaminiyle beraber folik asit kullanımı tavsiye edilir. C vitaminin de antioksidan özelliğ ile görme sinirini korumakta ve göz tansiyonu hastalarında tansiyonu düşürdüğü düşünülüyor” dedi.