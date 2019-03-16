Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Akşam yatmak bilmiyorsun, sabah kalkmak bilmiyorsun sözleri size de tanıdık geldi mi? Çoğumuzun gençlik döneminde annelerimizden sık sık duyduğu bu söz, uykuya dair muhtemelen akılda en çok kalan cümlelerden biri. Dünya genelinde uykunun sağlık için önemine dikkat çekmek adına her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu, 21 Mart’tan bir önceki cuma günü Dünya Uyku Günü olarak kutlanıyor. Sağlıklı uykunun ileri yaşlarda hastalıklarla karşılaşmadan hayata devam etme açısından da kritik olduğunu belirten Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu, uykunun sağlıklı, yeterli ve iyi olmasının yaşlanmayla ortaya çıkan sağlık problemlerini azalttığını söylüyor.

Uyku sırasında, bedeninin uyanık olduğu zamanlarda yapamadığı bazı “tamiratları’ gerçekleştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Aksu, sağlık için günde en az altı en çok on saat uyumak gerektiğini vurguluyor. Az ve sağlıksız uykunun, ömürden çaldığını ifade eden Prof. Dr. Aksu, iyi uyumanın sağlıklı yaşlanmaya katkısını şöyle sıralıyor:

¥ Uykunun yeterli sürede ve kalitede olması, yaşlanmayı oluşturduğu düşünülen zararlı maddelerin yok edilmesini sağlıyor.

¥ Kişiyi kalp ve beyin damar hastalıklarından, diyabetten ve obeziteden koruyor.

¥ Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

¥ Sağlıklı bir uyku sırasında iştah, doygunluk ve metabolizma hormonları düzenleniyor. Otonomik denge adı verilen sempatik-parasempatik sistem arasındaki denge sağlanıyor. Bağışıklık sistemi yeniden yapılandırılıyor ve hücre ölümüne yol açan oksidatif stres faktörü maddeler temizleniyor.

AZ UYKU KALBİ YORAR

Çalışmalar, uykuda solunum bozukluğu ile yaşlılarda kalp damar hastalığı, felç ve hipertansiyon arasında yakın ilişki olduğunu gösteriyor. Tüm Türkiye’yi kapsayan TAPES çalışmasının ülkemizdeki durumu göstermesi açısından önemli olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu “Çalışmada gün içinde sürekli uyku hâlinde olanlarda, huzursuz bacak sendromu yaşayanlarda ve uykuda solunum bozukluğu olanlarda, hipertansiyon, inme ve kalp hastalığı görülme sıklığının belirgin şekilde arttığı görülüyor. Araştırma ayrıca ortalama altı saatten kısa ve on saatten uzun uyuyanların hayat sürelerinin 6-10 saat arası uyuyanlardan daha kısa olduğunu ortaya koyuyor” dedi.