Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Daha önce birbirlerini hiç görmeyen ama aynı hastalığı paylaşan adaşlar, böbrek nakli ile sağlıklarına kavuştuktan sonra “Aynı kişinin organlarını taşıyoruz. Bundan sonra birbirimizden ayrılmayız” dediler.

İKİSİ DE GRİP YÜZÜNDEN BÖBREĞİNİ KAYBETTİ

Muhasebecilik yapan bir çocuk babası 56 yaşındaki Ali Kubaşık, 1976 yılında nefrit rahatsızlığı geçirdi. Gördüğü ilaç tedavisi ile rahatsızlıktan kurtulmuştu. Ancak 1998 yılında şiddetli ve geçmeyen grip yüzünden hastaneye gidince her iki böbreğinin de iflas ettiği ortaya çıktı. Doktorları hayata tutunabilmesi için önünde iki yol olduğunu söyledi. Ya hayatı boyunca diyaliz görecekti ya da böbrek nakli olarak sağlığına kavuşacaktı. Annesi ve kız kardeşi böbreğini vermek istedi. Ancak Ali Kubaşık, kadavra sırasına yazıldığını, en kısa zamanda kendisine uygun bir böbreğin bulunacağını, bu zamanı da diyaliz görerek atlatabileceğini söyledi. Ancak beklediği böbrek 21 yıl boyunca çıkmadı. Kubaşık bu arada en uzun süre diyalizde kalan hastalardan biri oldu.

KALBİ DE AZ ÇALIŞIYORDU

İki çocuk üç torun sahibi olan 55 yaşındaki Ali Aynur da adaşı gibi geçmeyen ve şiddetli grip şikayeti ile 7 yıl önce hastaneye gitti. 25’lere kadar çıkan tansiyonunu bir türlü geçmiyordu. Yoğun bakıma alınmak zorunda kaldı. Tam 40 gün yoğun bakımda kalan Aynur’un tansiyonunu düşürmek için yoğun bir ilaç tedavisi uygulandı. Sonunda tansiyonu normale döndü ama böbrekleri tamamen iflas etti kalbi yüzde 30 çalışıyordu.

Biri 21 yıl diğeri ise 7 yıl diyaliz seansları ile hayatlarını sürdürmek zorunda kalan iki adaşa müjdeli haber geçtiğimiz hafta sabaha doğru saat 05.00’te geldi. Hayatını kaybeden bir kişi organlarının tümünü bağışlamıştı. Organlarını bağışlayan vatandaşın iki adaşa uyan böbrekleri Memorial Hizmet Hastanesi Organ Nakli sorumlusu Op. Dr. Mert Altınel ve Op. Dr. Serkan Akıncı tarafından başarılı bir şekilde nakledildi.