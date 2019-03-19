Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sıcak kemoterapinin, ameliyat sırasında karnın içinin ısıtılmış suyla yıkanması işlemi olduğunu belirten Prof. Dr. Canbay, “Kalın bağırsak kanseri ve mide kanseri olan kişilerde hastalığın yayılma ihtimali olduğundan, karın zarından birebir başlayan mezotelyoma olarak bilinen hastalık grubunda çok etkili bir tedavidir. Kemoterapiye alternatif değil, kemoterapiye yardım eden ve tamamlayan bir tedavi ile uygulanmaktadır. Uygun vakalarda yüzde 75’lik bir başarı şansı vardır” diye anlattı.