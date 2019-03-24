Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ağrı pilinin özellikle 6 aydan uzun süren ağrılarda kullanıldığını söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Elif Akpınar, omuriliğin üzerine yerleştirilen küçük bir elektrotla omuriliğe düşük doz elektrik uyarısı verildiğini söyleyerek “Bu bölgede uyarı ile bir blok oluşturuyoruz. Bu uyarı sayesinde ağrı sinyallerinin bel ve bacaktan beyine ulaşması önleniyor. Ağrı pilini daha çok, daha önce ameliyat olmuş ancak iyi bir sonuç elde edilememiş kişilerde kullanıyoruz” dedi. Ağrı pilinin 1 haftalık deneme süresi olduğunu belirten Dr. Akpınar “Bu 1 haftalık deneme süresi içinde ağrı azalır ve hastanın uykuları düzelirse kalıcı pili yerleştiriyoruz” diye anlattı.