Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda yaygınlaşan ambalajlı gıdalar çocukların ilgisini çekerken, uzmanlar ebeveynleri çocuklarının beslenmesinde doğal ürünleri tercih etmeye davet ediyor. Ambalajlı gıdalar konusunda direten çocuklar içinse renkli kutularda satışa sunulan tarhana cipsi, dut kurusu ve köme gibi sağlıklı ürünler öneriliyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Alper Özkılıç, "Abur cubur diye tarif ettiğimiz cips, çikolata gibi ambalajlı market ürünleri, çocuk sağlığı için tehditler oluşturmaktadır." dedi.

Ambalajlı ürünlerin markette raf ömrünün uzun olması için birtakım katkı maddeleriyle satışa sunulduğunu anlatan Özkılıç, "Katkı maddeleri çocuklarda hem alerjik hastalıkları tetikler, hem de hormonal hastalıkları tetikler. Bu maddeler kanserojen potansiyele sahiptir. Dışarıda hamburger yerine evde anneler kendileri ev tipi hamburger yapmalıdırlar. Patates kızartmasını dondurulmuş değil de doğal patateslerden yapmalıdırlar. Ev tipi hamburgerle birlikte doğal patates sunulmalıdır. Ayrıca tarhana cipsi, dut, kayısı kurusu gibi atıştırmalıklar çocukların ara öğünlerde bu tarz market ürünlerine olan ihtiyacını azaltır." diye konuştu.

Özkılıç, isteyen velilerin katkı maddesi içermeyen doğal ürünleri cazip ambalajlı paketlerle sunma yöntemini de deneyebileceğini söyledi.

Şeker yerine bal önerisi



Kimya Yüksek Mühendisi Nigar Yıldırım da sağlıklı besinlerin insan sağlığı için önemine işaret ederek, "Gıda ürünleri açlık kan şekerini yükselterek doyma hissi verir, yediğimiz besinler sindirime uğrar ve vücut için gerekli organlara kan yoluyla ulaşır. Abur cubur diye nitelendirdiğimiz katkılı, doğallığını kaybetmiş gıda benzeri ürünler tokluk hissi verir, ancak sindirim işleminden sonra vücut için faydalı değil zararlı mikro parçacıklara ayrılır. Bu yüzden gıda değil gıda benzeri ürün diyebiliriz." diye konuştu.

Beslenme şeklinin çocukluk çağında geliştiğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çocukluk çağı özellikle enerjinin yüksek olduğu, besinsel açıdan enerjisi yüksek besinlerin tüketildiği bir dönemdir. Bu dönemde de tatlı ihtiyacı baş gösterir ki bu durumu kuru meyvelerle, şeker yerine bal ve pekmezle ve kakao yerine keçiboynuzu özlü tatlılarla giderilebilir. Çocukların çevresel etmenlerden kaynaklı abur cubur yeme isteği olacaktır, tamamen yasaklayıcı bir tavırla değil, kısmen arada tadına da bakmasına izin verilmelidir."

"Tarhana cipsini duyarlı annelerimizle buluşturuyoruz"



Toprak Doğal markasının kurucusu Hümeyra Arslan ise çocukların sağlıklı beslenmesi için yüzde 100 doğal ürünlerin önem taşıdığını kaydetti. Ailelere, doğal ürünler olarak, Erzincan Kemaliye'nin dut pekmezini ve dut kurusunu, Sakarya Taraklı'nın geleneksel uğut tatlısı ve tahin helvasını, Kahramanmaraş'ta üretilen tarhana cipsini önerdiklerini kaydeden Arslan, yine Artvin Yusufeli ile Gümüşhane'nin pestil ve kömesi, Hatila ve Maçahel balı gibi tarihi lezzetleri de duyarlı ebeveynlerle buluşturduklarını belirtti.

Ailelerin en çok tarhana cipsi, dut kurusu ve köme türlerini tercih ettiklerini belirten Arslan, tarhana cipsinin pişirilmeden önce içine katılan yoğurt nedeniyle sindirim için oldukça yararlı olduğunu, uğut tatlısının da ambalajı ve tadı nedeniyle çocuklar tarafından beğenildiğini ifade etti.

Annelere uğut tatlısını denemelerini öneren Arslan, "Uğut tatlısı, A, B, C, E vitaminleri içerir, B17 ile kanser hücrelerine karşı savaşır. Ayrıca topraktan bitkiye geçebilen 102 elementten 92′sine sahiptir." bilgilerini verdi.