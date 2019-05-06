Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan, piyasada albenisi çok, parlak hurmalara dikkat çekti. Gök “Bazı ucuz, kirli ve az tatlı hurmalar daha iyi bir parlaklık verilsin, kirleri örtülsün, az olan tadı artırılsın diye glikoz şurubu püskürtülerek parlatılıyor, sonra piyasaya sunuluyor. İnsanlarımız hasta oluyor, hastaneler dolup taşıyor” dedi. Yıllardır nişasta bazlı şeker ve yapay tatlandırıcılarla ‘görevimiz tehlike’ oynamaktan sıkıldıklarını söyleyen Gök “Mısır şurubu ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı kullanılan ürünler ‘yüzde 100 pancar şekerinden üretildi’ diye satılıyor. Kimse parasıyla sağlıksız ürün tüketmesin” dedi. Tatlıcılar da “10-15 liraya sağlıklı tatlı olmaz. Hele fıstıklı, cevizli baklava hiç olmaz. İç fıstık 130 lira. Ceviz 60 lira. Ceviz yerine bayat kuru pasta, fıstık yerine bezelye tozu konuluyor, dikkat etmeli” diyor.