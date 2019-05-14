Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Hastalığı yenen genç kadına bu defa 28 yaşında meme kanseri teşhisi kondu. Kanser mücadelesini ikinci kez kazanarak sağlığına kavuşan Gül “Bu hastalık bize uğramışsa mutlaka söylemek istediği bir şey vardır. Kendimizi dinlememiz çok önemli. Vücudumuzda unuttuklarımızı hatırlamalıyız” dedi.



Hastalık sürecinde motivasyonun önemine dikkat çeken genç kadın “Benim motivasyon kaynağım ailem ve arkadaşlarım oldu. Tabiatı çok seviyorum. Hastalık sürecimi de doğanın içinde geçirdim. İyileşeceğinize inanmak çok önemli. Kanser bize uğramışsa eğer mutlaka söylemek istediği bir şeyler vardır. Bu noktada kendimizi dinlememiz çok önemli. Vücudumuzda unuttuklarımızı hatırlamalıyız. Tiroit kanserinden sonra işime hiç ara vermemiştim. Ama meme kanserinde teşhis aldığım andan itibaren işimden istifa ettim. Meme kanseri tedavisi çok daha uzundu. Kanser hastalığı hayatımda çok büyük farkındalıklar oluşturdu. Bazı şeylere hayır demeyi öğrendim. Önceliği kendime verdim. Tedavim biteli üç yıl oldu. Şu an hormon tedavim devam ediyor. Kendimi çok iyi hissediyorum” diye konuştu.