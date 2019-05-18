Gençlerde hızlı bir artış olduğunu ortaya koyan Rotterdam Erasmus MC Üniversitesi Tıp Merkezinden araştırmacılar, kalın bağırsak kanserinin görülme yaşının 20’li yaşlara kadar düştüğünü gösterdiler. BBC’nin haberine göre araştırmacılar gençlerde toplam vaka sayısının düşük kalmasına rağmen, 20 ila 29 yaşlarındaki vakalarda yükselişe dikkat çekti. Araştırmacılar bunun sebebinin bilinmediğini, ancak şişmanlığın ve sağlıksız beslenmenin bu konudaki önemli faktörler olabileceğini söylüyor. Risk faktörü yoksa ilk kolonoskopinin 50 yaşında çekilmesi gerekiyor. Ancak son gelişmeler üzerine özellikle ABD’de, ilk çekimin 45’ten itibaren yapılması için girişimler başlatıldı.
Kolon kanseri riski yirmili yaşlara düştü
18.05.2019 - 07:21 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 07:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa’nın 20 ülkesinde 143 milyon kişiden gelen bilgileri inceleyen Hollandalı bilim adamları, 1990 ve 2016 yılları arasında bağırsak kanseri vakalarının arttığını belirlediler.
Etiketler : kolon kanseri,
625344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/625344.aspx
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