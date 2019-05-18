Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerde hızlı bir artış olduğunu ortaya koyan Rotterdam Erasmus MC Üniversitesi Tıp Merkezinden araştırmacılar, kalın bağırsak kanserinin görülme yaşının 20’li yaşlara kadar düştüğünü gösterdiler. BBC’nin haberine göre araştırmacılar gençlerde toplam vaka sayısının düşük kalmasına rağmen, 20 ila 29 yaşlarındaki vakalarda yükselişe dikkat çekti. Araştırmacılar bunun sebebinin bilinmediğini, ancak şişmanlığın ve sağlıksız beslenmenin bu konudaki önemli faktörler olabileceğini söylüyor. Risk faktörü yoksa ilk kolonoskopinin 50 yaşında çekilmesi gerekiyor. Ancak son gelişmeler üzerine özellikle ABD’de, ilk çekimin 45’ten itibaren yapılması için girişimler başlatıldı.