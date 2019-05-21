Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyku vücudun, gün içinde yorulan beynin kendini şarj etmesi, yenilemesi için olmazsa olmazdır. Ancak burada bahsedilen bölük pörçük kalitesiz uyku değil en az altı saat derin uykudur. Giderek artan şişmanlıkla birlikte uykuda solunum durması olarak bilinen uyku apnesinin sık görülmeye başladığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Denizhan Dizdar “Uyku apnesi olan hastalar, apne esnasında uyanıklığa çok yaklaştıkları için derin uyku süreleri kısalır. ‘Ne kadar uyursam uyuyayım hep yorgun kalkıyorum, kendimi mutsuz hissediyorum’ cümlesi burun tıkanıklığı yaşayan kişilerde çok sık duyulan şikâyetlerdir. Eğer geçmeyen depresyonunuz varsa bir kulak burun boğaz uzmanına da görünmeniz sizi bu durumdan kurtarabilir” dedi.