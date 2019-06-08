ZİYNETİ KOCABIYIK
¥ Çok sıcak suyla duş almayın; cilt temizliğinde sert kese ve liften uzak durun.
¥ Kolonya, ıslak mendil gibi kimyasal maddelerin cilde temasından kaçının.
¥ Sentetik kumaşlar tercih etmeyin.
¥ Çamaşır yıkarken çift durulama yapın, yumuşatıcı kullanmamaya çalışın.
¥ Oda sıcaklığı ve nem oranına dikkat edin.
¥ Daha az terlemeye çalışın.
¥ Stresinizi daha iyi yönetin.
¥ Günde en az beş-altı su bardağı su için.
¥ Sağlıklı beslenin; özellikle tüm yeşil yapraklı sebzeleri ve A, D, E, K vitaminlerini içeren besinleri tüketmeyi ihmal etmeyin.