Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

¥ Çok sıcak suyla duş almayın; cilt temizliğinde sert kese ve liften uzak durun.

¥ Kolonya, ıslak mendil gibi kimyasal maddelerin cilde temasından kaçının.

¥ Sentetik kumaşlar tercih etmeyin.

¥ Çamaşır yıkarken çift durulama yapın, yumuşatıcı kullanmamaya çalışın.

¥ Oda sıcaklığı ve nem oranına dikkat edin.

¥ Daha az terlemeye çalışın.

¥ Stresinizi daha iyi yönetin.

¥ Günde en az beş-altı su bardağı su için.

¥ Sağlıklı beslenin; özellikle tüm yeşil yapraklı sebzeleri ve A, D, E, K vitaminlerini içeren besinleri tüketmeyi ihmal etmeyin.