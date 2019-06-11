Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Daha genç, daha güzel, daha yakışıklı ve daha fit görünmek herkesin hedefinde… Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de estetik dışı uygulamalar büyük bir hızla artarken cerrahi de paralel olarak artış gösteriyor. Öyle ki, Türkiye 2 milyar doları aşan estetik pazarı ile dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmiş durumda. Giderek büyüyen bu pasta, estetikten para kazanmak isteyenlerin iştahını kabartıyor. Peki estetik operasyonlar tamamen risksiz mi? Elbette hayır. Nadir de olsa her ameliyatta olduğu gibi plastik cerrahinin de komplikasyonları bulunduğunu söyleyen Opr. Dr. Alper Mete Uğurlu, özellikle merdiven altı uygulamaların büyük risk taşıdığını anlattı. Opr. Dr. Uğurlu, daha iyi görünmek uğruna ölümle sonuçlanabilecek durumlarla ilgili bilgi verdi.

ANESTEZİ TECRÜBELİ ELLERDE YAPILMALI

Her türlü operasyonda anestezi çok önemlidir ve tecrübeli uzmanlar tarafından hastanın yandaş hastalıkları bilinerek yapılmalıdır. Tecrübeli uzmanlar ve yeterli donanım olmadan gerçekleştirilirse akciğer enfeksiyonları, felç, kalp krizi veya ölüm gibi komplikasyonlara sebep olabilir. Anestezi farkındalığı veya ameliyatın ortasında uyanma çok nadir görülür, ancak mümkündür. Plastik cerrahi operasyonlarda meydana gelen ölümlerin çoğu anestezi hataları yüzündendir.

HEMATOM

Operasyon bölgesinde kan toplanması anlamına gelen hematom, büyük, ağrılı, morluk şeklinde görünen kan dolu bir hava boşluğudur. Göğüs büyütme ve yüz gerdirmeden sonra meydana gelebilir. Kanı boşaltmak için ek işlemler yapılması gerekebilir.

PIHTILAŞMA

Toplardamar pıhtılaşması ve akciğer embolisi: Ölümle sonuçlanabilecek en riskli durumdur. Ameliyat sonrasındaki hareketsizlik sebebiyle genellikle bacaklardaki derin toplardamarlarda kan pıhtıları oluşur. Bu pıhtılar ayrılıp akciğerlere gittiğinde ise akciğer embolisine yol açar. Geç fark edilen bir durum olduğu için ölümle sonuçlanır.

SİNİR HASARI

Operasyon sırasında sinirler hasar görebilir. Uyuşma ve karıncalanma sinir hasarının belirtileri olabilir. Çoğu zaman geçicidir ancak kalıcı durumlar da olabilir. Özellikle göğüs estetiği sonrasında görülebilir.

KANAMA

Operasyon sırasında ve operasyondan sonra kanama meydana gelebilir. Kontrol altına alınamayan kan kaybı, kan basıncında düşmeye bağlı olarak potansiyel olarak ölümle sonuçlanan kötü durumlara yol açabilir.

ENFEKSİYON

En sık görülen komplikasyonlardan biridir. Daha çok göğüs büyütme ve selülit operasyonundan sonra ortaya çıkar. Bazı durumlarda, enfeksiyonlar şiddetli

olabilir ve antibiyotik tedavisi gerektirebilir.

ORGAN HASARI

En sık yapılan ve herkes tarafından yaptırılan işlemlerden biri de liposuction yani yağ aldırmadır. Yağ aldırma işlemi iç organlara zarar verebilir. Cerrahi sonda iç organlarla temas ettiğinde, bu organlarda delinme ve sonrasında patlak oluşabilir. Açılan bu delikler ölümle sonuçlanan durumlara yol açabilir.