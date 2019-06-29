Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko’nun geliştirdiği yöntemle hem anjiyo, hem stent uygulaması hem de açık cerrahi aynı anda yapılabiliyor. İnmede ilk 6 saatin çok değerli olduğunu ancak bu süre geçilmiş olsa bile umudun kaybolmayacağını anlatan Prof. Dr. Kalko “Tıp literatüründe, şah damarı tıkanıklığı nedeniyle felç geçirmiş hastalara 6’ncı saatten sonra müdahale yapılmasının kayda değer fayda sağlanamayacağına dair yerleşik bir kanı vardır. Ancak bu durum geliştirdiğimiz tekniklerle değişti. Uyguladığımız inme cerrahisi yöntemiyle hastalarda 10’uncu güne kadar başarı sağlanabiliyor; değişik derecelerde inme geçirmiş hastaları yeniden yaşama bağlayabiliyoruz. Bu başarı; hastanın genel durumuna göre bazen konuşma kabiliyetinin geri gelmesi söz konusu olabilirken, bazen hastalarımızın ayağa kalkmasını bile sağlayabiliyoruz. Sonuç ne olursa olsun, her hâlükârda hastalarımızın hayatına olumlu katkı sağlıyoruz’’ dedi.