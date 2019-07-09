Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşı ile bağışıklamanın hastalıkları önleme konusundaki en önemli tıbbi başarılardan biri olduğunu anlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özer Akgül aşı karşıtlığının toplum sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

ABD ve Avrupa ülkelerinde giderek artan aşı karşıtlığı, kızamık gibi toplumu tehdit eden hastalıkların yeniden gündeme gelmesine sebep olduğunu belirten Dr. Akgül, “Geçtiğimiz mart ayında ABD’nin New York Eyaleti’nde baş gösteren kızamık salgınında 153 çocuk kızamık hastalığına yakaladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre aşılamayla önlenebilen kızamık vakaları 2018 yılında bir önceki yıla göre üç kat arttı. Avrupa çapında kızamığa yakalananların sayısı 82 bin 500’ü buldu” dedi.