Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berlin’deki Freie Universität’ten bilim insanları Dünya Anti Doping Ajansı için yaptıkları araştırmada ıspanak içinde buldukları ‘ecdysterone’ adlı hormonun atletler için yasaklı maddeler listesinde olduğunu fark etti. Dört gruba ayırdıkları 46 atlet üzerinde 10 hafta süren bir deney yapan araştırmacılar, gruplardan ikisine etkisiz madde, diğer iki gruptan birine günde iki, diğerine sekiz adet ecdysterone maddesi verdi. Amaç maddelerin sporcuların fiziksel performanslarını nasıl etkilediğini ölçmekti. Bunun ardından sporcuların idman programına katılmaları istendi. On haftalık deney sonucunca, ‘ecdysterone’ içeren kapsüllerden içen sporcuların kas kütlelerinin belirgin derecede arttığı aynı zamanda diğer gruptaki sporculara göre üç kat daha güç kazandığı ortaya çıktı. Sporcuların kullanması yasaklı olan ‘Steroid’ listesinde yer alan ‘ecdysterone’ hormonunun deneye katılan atletlerdeki kas kütlesinde belirgin bir artışa sebep olduğu ifade edildi.