İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent cezaevine böyle gönderildi! Elleri kelepçeli görüntülendi
AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'inde aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Levent'in elleri kelepçeli şekilde cezaevine gönderildiği anlar ortaya çıktı.
Özetle DinleHaluk Levent cezaevine böyle gönderildi! Elleri ke...
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Gündem az önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik bir soruşturma başlattı.
- Soruşturma kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
- Mahkeme, 25 şüpheliden 14'ünü tutukladı.
- Tutuklananlar arasında Haluk Levent, Ece Güner ve diğer isimler bulunuyor.
- Tutuklanan Haluk Levent'in kelepçeli olarak cezaevine nakledildiği görüntüler ortaya çıktı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.
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14 KİŞİ TUTUKLANDI
25 şüpheliden 19’u tutuklama, 6’sı adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle sevk edilen Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya, Zafer Yay olmak üzere 14 kişi tutuklanmıştı.
ELLERİ KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLENDİ
Tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Levent'in ellerinin kelepçeli olduğu ve cezaevine nakledildiği anlar görülüyor.
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