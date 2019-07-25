Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Anne karnında bebeğin dişlerinin oluşması aşamasında kullanılan ilaçlar, annenin geçirdiği hastalıklar, beslenme alışkanlıklarının diş renginde etkili olduğunu belirten Beleçoğlu “Genellikle bu problemlerin çözümü beyazlatma uygulaması ile mümkün değildir. Genetik de diş renginin oluşmasında etkilidir. Dişlerin sararmasında en çok dış etkenler rol oynar. Çok çay ve kahve tüketmek, sigara içmek, bazı ilaçlar, aşındırıcı ve boyayıcı bazı yiyecekler, kanal tedavisi, asit ve travma sonucu oluşan çiziklerin koyulaşması diş rengini etkiler. Yaşlanma da diş renginin sararmasına ve canlılığını kaybetmesine sebep olur” diye açıkladı.