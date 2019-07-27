Tüm sağlık bilgilerini tek bir platformda toplayan ve 12 milyon kullanıcıya ulaşan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamaların ekleneceğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak uygulamalara yer veriyoruz. Kullanıcılara ait tahlil sonuçları çıktığında, randevu saatleri yaklaştığında, kişiye sağlığıyla ilgili öneri verilmesi gerektiğinde cep telefonlarına anlık bildirimler gönderilecek. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve uyarıların yanında, yapay zeka temelli beslenme uygulaması da e-Nabız’a gelecek yenilikler arasında yer alacak” dedi.
Yapay zekâdan beslenme tavsiyeleri
27.07.2019 - 02:36 | Son Güncelleme: 27.07.2019 - 02:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nde, toplumu sağlıklı beslenmeye teşvik etmeye yönelik yapay zekâ temelli beslenme uygulamasının devreye gireceğini söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler : yapay zeka,beslenme,beslenme sağlığı,
639833 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/639833.aspx
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