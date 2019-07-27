Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm sağlık bilgilerini tek bir platformda toplayan ve 12 milyon kullanıcıya ulaşan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamaların ekleneceğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak uygulamalara yer veriyoruz. Kullanıcılara ait tahlil sonuçları çıktığında, randevu saatleri yaklaştığında, kişiye sağlığıyla ilgili öneri verilmesi gerektiğinde cep telefonlarına anlık bildirimler gönderilecek. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve uyarıların yanında, yapay zeka temelli beslenme uygulaması da e-Nabız’a gelecek yenilikler arasında yer alacak” dedi.