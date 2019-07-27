Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Çok nadir görülen ve Japon geleneksel tiyatro sanatçılarının makyajını andıran yüz şekli yüzünden “Kabuki Make Up” sendromu olarak adlandırılan yüz şekli ile dünyaya gelen 24 yaşındaki Buğra Özcan, 20. ameliyatı ile sağlığına kavuştu. İstanbul’da yaşayan Bahar ve Nevzat Özcan çiftinin oğulları Buğra, çekik ve ayrık gözler, yukarı doğru kavisli kaş kemeri, dökük kaş, düşük ve büyük kulakların yanı sıra birçok iç organda da rahatsızlıkla dünyaya geldi. Epilepsi, yarık damak, delik kalp, yapışık böbrek ve zekâ geriliği tespit edilen Buğra, 3 aylıktan itibaren günde 100’den fazla nöbet geçirmeye başladı. Hastalıkları yüzünden 20’den fazla ameliyat olmak zorunda kalan Buğra son ameliyatında sesini de kaybetti. Su bile içemiyordu. Ses teli felci geçiren genç, yediklerini yutamadığı için günde 30-40 kez boğulma tehlikesi yaşıyordu. Ses teli dolgu ameliyatı ile yeniden konuşmaya başlayan Buğra, bu son ameliyatla sağlığına da kavuştu.