Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık çalışanlarının durumlarının ve çalışma şartlarının tespit edildiği “Durum Analizi Anket Çalışması”na 6 bin 694 sağlık çalışanının online olarak katıldığını belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş “Ankette, sağlık çalışanlarının yüzde 60’ının ‘Şu anda bir fırsatım olsa mesleğimi değiştiririm’ noktasına geldiğini görüyoruz. Bunun sebebini araştırdığımızda sağlıktaki çalışma sürelerinin uzun olmasına, iş yükünün ağır olmasına ve şiddet gibi dış etkenlere bağlıyoruz” dedi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Türkiye’deki bir hemşirenin üç hemşirenin yapması gereken işi yaptığına işaret eden Durmuş “Bu, sürdürülebilir bir durum değil. Uzun yıllardır sağlıkta istihdamın yetersiz olmasına bağlı olarak çalışanların yükü her geçen gün artıyor” dedi.