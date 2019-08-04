Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Listede ilk üç sırada Nijerya, Pakistan ve Endonezya yer aldı. Türkiye de ilk 10 ülke arasına girerek 7’nci oldu. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş “Bu tarz beslenmelerde B12 eksikliği sık görülen rahatsızlıklardandır. Bu eksiklik sinir sisteminin hasar görmesine, kansızlığa yol açacağı için yorgunluk, hâlsizlik, ileri yaşlarda görülen demans ve Alzheimer’ın daha erken bir döneme çekilmesine sebep olacaktır. Eğer süt grubunu da tüketmek istemiyorsak kalsiyum da eksik kalacaktır. Böylelikle kilo vermede problem yaşarız, kemik erimelerine, obeziteye davetiye çıkarırız” diye konuştu.