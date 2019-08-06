Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır, Alzheimer’ı teşhis etmek için MR görüntülemeden önce kullanabilecekleri daha ekonomik bir teşhis metodu arayan bilim adamları, risk gruplarında yaptıkları araştırmalarla Alzheimer’ı yüzde 94 oranında erken dönemde teşhis edebildiklerini bildirdiler. Çalışmalarını 65 yaşın üzerinde ve en azından hastalık riskini üçe katlayan APOE4 adlı genetik çeşitliliği olan kişiler üzerinde yapan araştırmacılar, kan testinin pahalı beyin taramalarıyla yapılabilecek olandan çok daha fazla insanın taranmasına yardımcı olabileceğini söylediler. Bu test sayesinde Alzheimer’ın çok erken döneminde kullanılarak hastalığı önleyebilecek ilaçların keşfi de hızlanacak.