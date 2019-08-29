Vatandaşların kendi sağlık bilgilerini görmek için kullandıkları “e-nabız” benzeri bir sistem, sağlık yöneticileri ve hekimler için de etkinleştirildi.
Türk mühendislerce TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen yerli ve millî sistem sayesinde, hekim kendi performansını, hastalarının genel profilini, yazdığı ilaç, istediği tahlil ve yaptığı müdahaleleri Türkiye, il, kurum ortalamaları ve dünya sağlık standartlarıyla karşılaştırmalı görebiliyor.
Hekime de e-nabız
29.08.2019 - 05:11 | Son Güncelleme: 29.08.2019 - 05:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığınca, sağlık istatistiklerinin detaylarıyla raporlanmasına ve tüm sağlık hizmet sunucularına ait dijital kayıtların canlı izlenmesine imkân sağlayan “Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler” (SİNA) sistemi uygulamaya girdi.
Vatandaşların kendi sağlık bilgilerini görmek için kullandıkları “e-nabız” benzeri bir sistem, sağlık yöneticileri ve hekimler için de etkinleştirildi.
Etiketler : e nabız,
646949 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/646949.aspx
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