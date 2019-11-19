Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yüz başta olmak üzere boyun ve vücudun diğer bölgelerinde başta genetik faktörler olmak üzere farklı Sebeplerle ortaya çıkan tik ve seğirme gibi rahatsızlıklar, stresin de tetiklemesiyle birlikte, hayatı kâbusa çeviriyor. Son yıllarda ağız, göz ve ellerde görülen seğirmelerin arttığını söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Opr. Dr. Evrim Uçkunkaya “İş hayatında yoğun klavye kullanmak tikleri artırıyor” dedi.

ORTA YAŞLI KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Yüzün bir tarafındaki kasların kasılmasıyla ortaya çıkan, sürekli göz kırpma olarak kendini gösteren tik sorununun, ilerleyen aşamalarda ağız kasılmalarına ve kaymalarına sebep olabileceğine işaret eden Dr. Uçkunkaya, “Bu tarz tik hareketinde ağrı oluşmaz, hayatı tehdit etmez fakat rahatsız edicidir. Stres yapma potansiyeli vardır. Stresli durumlar bu eylemi artırır. Hem kadın hem de erkekleri etkiler ama orta yaşlı kadınlarda daha sık görülür. İlk önce göz kapağının kasılması ile başlar ve istemsiz göz kırpma ile kendini gösterir” dedi.

BOTOKSLA ÇÖZÜM BULUNUYOR

Tik ve seğirme problemi yaşayan kişilerin öncelikle bir nöroloji uzmanına görünmeleri gerektiğini hatırlatan Dr. Uçkunkaya, son yıllarda sinir sisteminden kaynaklanan rahatsızlıkların tedavi sürecinde de botoks yöntemiyle başarılı sonuçlar alınmaya başlandığını belirterek, “Botoks, ellerde, yüzde ve gözdeki tiklerin ve seğirmelerin tedavisinde etkili bir araç. Bunun dışında botoks bir tür hareket sistemi rahatsızlığı olan distoninin tedavisinde de kullanılıyor. Son yıllarda beyin damarlarının tıkanması ya da beyin kanaması sonucunda ortaya çıkan, felce yol açan spastisiteye ile beyin ve omurilik travmaları, multiple skleroz (MS) gibi sinir sistemini hasara uğratan hastalıkların tedavisinde de uygulanmaya başlanan botoks uygulaması, aşırı kasılan ve sertleşen kas ve kas gruplarının gevşemesini sağlayarak, fizyoterapi ile birlikte uygulandığında başarılı sonuçlar alınabiliyor” dedi.

KLAVYE KRAMPI HAYATI ZEHRETMESİN

Mesleki sebeplerden ötürü el, ağız ve yüz gibi bölgelerde kasılmalar ortaya çıkabileceğine değinen Dr. Uçkunkaya “Trompet ve klarnet çalan bir müzisyende ağızda, gitaristlerde ve piyanistlerse ön kol ve ellerde, çok fazla klavye kullanarak çalışanlar ve golf sporu yapanlarda parmaklarda kasılmalar olabiliyor. Parmaklarda ortaya çıkan kasılmalara ‘Yazıcı Krampı’ deniyor” diye açıkladı.