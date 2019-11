Türkiye Gazetesi

Son günlerde artan uyuz vakalarını değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Ali Öner, uyuz şüphesinde erken teşhis ve tedbirin, hastalığın tedavisi için büyük önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Öner, özellikle geceleri artan sıcak banyo ve duşla şiddetlenen kaşıntının en önemli belirti olduğunu kaydetti. Uyuzun yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey gözetmeksizin herkesi enfekte edebilen, son derece bulaşıcı bir mikrop olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Öner, hastalığın özellikle kışın kalabalık ortamlarda daha rahat bulaştığını belirtti. Prof. Dr. Öner, sürekli kabalalık ortamlarda bulunanların, çocukların, demans hastalarının, kötü beslenen ve temizliğine dikkat etmeyenlerin risk altında olduğunu ifade etti.

HER KAŞINTI UYUZ DEĞİL AMA…

Vücutta ve deride hissedilen her kaşıntının ciddiye alınması gerektiğine, ancak her kaşıntının da uyuz olmayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Öner “Kaşıntıya bir parazit sebep olur. Lezyonlar en çok el ve ayak parmak aralarında görülür. Bundan başka el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kasık bölgesi lezyonların görülebileceği vücut bölgeleridir. Ayrıca deride küçük kabarıklıklar ve sertlikler, su toplamaları ve kepekli-kabuklu lezyonlar yapabilir” diye konuştu. Uyuzun çok bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öner, şüphe durumunda hemen hastaneye başvurulmasını ve tedavisinin aile fertleriyle birlikte yapılması gerektiğini hatırlattı.

DERİ TEMASI İLE BULAŞIYOR

Uyuz mikrobu insan derisine girdikten sonra tüneller açarak ilerler. Deri altına yumurta yaparak çoğalır. Deride kabarma ve yaralara, kıl köklerinde iltihaba sebep olur. En çok eşler arasında bulaşır. Bulaşmayı önlemek için hasta ile yakın temasta bulunmamak, eşyalarını kullanmamak gerekir.