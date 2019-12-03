Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bunlardan biri 13 yaşındaki Selin Alara Örnek’in geliştirdiği robot köpek IC4U (Senin İçin Görüyorum)… Ortaokul birinci sınıf öğrencisi Örnek’in 6 yaşında iken, geliştirmeye başladığı robot köpek, görme engelliler için tasarlanmış. Çok sevdiği köpeğinin ölümünden sonra robot köpeği geliştirmeyi düşündüğünü söyleyen Alara “O kadar üzüldüm ki, görme engelli biri de köpeğini kaybederse hem dostunu hem gözlerini kaybetmiş olur. Onun yerine hiçbir zaman sahibini terk etmeyecek bir köpek yani robot köpek geliştirmeye başladım” dedi. Gelecekte MIT’ye gidip insansı robot yapmayı planladığını söyleyen Örnek, köpeğini “IC4U Oturabiliyor, kalkabiliyor ve yatabiliyor. Diyaloğa girebiliyor. Dur işaretini görünce duruyor” diye anlattı.

ALZHEIMER'LININ EN YAKIN ARKADAŞI MYLO

Sergide ilgi odağı olan bir diğer robot ise ağırlıklı olarak Alzheimer ve demansı olan kişilerin evde yalnız yaşamasını kolaylaştıran Robot Mylo oldu. Bir akıllı saat yardımıyla sağlık izleme görevini yerine getiren Robot Mylo, alınacak ilaçları hatırlatma ve görüntülü arama gibi özellikleri sayesinde, kişinin hem evde tek başına kalmasını hem de ailesiyle yaşamasını kolaylaştırıyor. Zihinsel engelli bireylerin de evde bağımsız yaşamına destek olabilen Robot Mylo, kişilerin yalnızlık hissinin giderilmesi için de oldukça etkili bir sosyal girişim olarak öne çıktı.

SABANCI BEĞENDİ

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Güler Sabancı, engellilere yardımcı olan Robot Mylo’nun marifetlerini dinledi.