Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastanede Tedavi ve Sağlık Hizmetleri Enstitüsü (IRCCS) Neuromed tarafından 22 bin 811 kişi üzerinde yürütülen çalışmada haftada en az 4 defa acı biber tüketenlerde, kardiyovasküler rahatsızlıktan ölme riskinin yüzde 34, diğer sebeplere bağlı ölüm riskinin ise yüzde 23 daha düşük olduğu tespit edildi.