Hastanede Tedavi ve Sağlık Hizmetleri Enstitüsü (IRCCS) Neuromed tarafından 22 bin 811 kişi üzerinde yürütülen çalışmada haftada en az 4 defa acı biber tüketenlerde, kardiyovasküler rahatsızlıktan ölme riskinin yüzde 34, diğer sebeplere bağlı ölüm riskinin ise yüzde 23 daha düşük olduğu tespit edildi.
Kalbe “acı” ilaç
21.12.2019 - 03:39 | Son Güncelleme: 21.12.2019 - 03:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de yapılan bir çalışma, acı kırmızı biberin kişinin inme ve kalp krizinden ölme ihtimalini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya çıkardı.
Etiketler : acı biber,acı,kalp sağlığı,
670014 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/670014.aspx
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