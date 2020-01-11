Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm ürolojik kanserler içinde görülme sıklığı yüzde 3-4 olan böbrek kanserlerinin çoğunlukla başka şikayetlerle başvuran hastalarda tesadüfen yakalandığını söyleyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasbey Hakan Koyuncu “Belirtilerde idrarda kan görülmesi, yan ağrısı, ele gelen kitle üçlemesi hastaların sadece yüzde 10-15’ inde görülür ve sıklıkla ilerlemiş hastalık belirtisidir” diye konuştu. Böbrek tümörlerinin en sık 50-60 yaşlarında oluştuğuna dikkat çeken Doç. Dr. Koyuncu “Böbrek kanseri vakalarının çoğu başka sebeplerle yapılan radyolojik tetkiklerde böbrekte kitle saptanması ile yakalanır. Çünkü çok sıklıkla erken evrede belirti vermez. Bu sebeple 40 yaş itibarıyla rutin check-up erken teşhis için önemlidir. Böbrekte kitle tespit edilen hastalarda tedavi öncesi klinik evreleme amaçlı bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yapılmalıdır. Hastalığın yaygınlık düzeyi değerlendirildikten sonra tedaviye geçilmelidir” dedi.