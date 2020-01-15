Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Astım, şeker, kalp, nörolojik hastalığı veya başka bir kronik hastalığı olan çocukların risk grubunda olduğunu ileten Dr. Aktura, şöyle devam etti: Soğuk algınlığı ya da grip geçiren çocuklarda nefes alma sıklığında dikkat çekici bir artış veya vücut genelinde morarma, bayılma ya da bayılacak kadar hâlsiz hissetme, uyumakta ya da uyanmakta zorlanma, bir türlü sakinleşmeme, şiddetli kusma, havale geçirme, bilinç bulanıklığı, 3 gündür düşmeyen 38,5 derece üzeri ateş varsa ciddi derhal doktora gidilmelidir. Bunlar bir hastalığın belirtileri olabilir” diye konuştu. Grip aşısının 6 aylıktan itibaren tüm çocuklara yapılabileceğine dikkat çeken Aktura “Hasta olan çocuk okula gönderilmemeli, evde dinlenmelidir. Evde sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir. Bol bol su, meyve suyu, ılık içecekler, çorbalar içmelidir. Çocuğun burnunu açık tutmak için serum fizyolojikli damla ya da spreyler de kullanılabilir” ifadesini kullandı.