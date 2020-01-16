Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminde daha çok içeride zaman geçirmek yüzünden depresyon olaylarının arttığına dikkat çeken Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Diyetisyen Büşra Kaya “Çoğunlukla kapalı ortamda kalan ve hareket etmeyen kişiler mutluluğu buzdolabının içinde arar. Kış aylarında kilo almanın en önemli sebeplerinden biri de budur. Kışın seçilecek yiyeceklerle daha mutlu olmak ve depresyonu yenmek mümkün” dedi. Bunun için bitter çikolata ve nardan faydalanmak gerektiğini belirten Kaya, “Antioksidan içeriği yüksek olan nar, metabolizmamızı hızlandırırken aynı zamanda vücudumuzdaki serbest radikallerle de savaşarak bizi soğuk algınlığına karşı koruyacaktır. Bununla birlikte C vitamininin yüksek olması daha iyi bir ruh hâli oluşturur. Çikolatanın mutluluk verdiği hep söylenir. Tabii günlük tüketimde bir iki parçayı geçmemek şartıyla! Bitter çikolataya süt ilave ederek kendinizi sıcak çikolatayla şımartabilirsiniz” dedi.