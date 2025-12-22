Bu yıl artan vakalar sonrasında uzmanlardan uyarıların peş peşe sıralandığı H3N2 virüsü, tehlike saçmaya devam ediyor. Fransa’da salgına dönüşen virüs aynı zamanda ‘ölümcül’ risk de taşıyor. Bu yıl mutasyonu daha da artan virüsün vücuttaki etkileri ise ateş, baş ağrısı, kuru öksürük, halsizlik, terleme, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları, burun tıkanıklığı. İşte H3N2’den korunma yolları…

İnfluenza A grubuna ait H3N2 virüsü son aylarda giderek yayılmaya başlandı. Havaların soğumasıyla birlikte mevsim geçişlerinde vakaların arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Duran Tok, "H3N2 dahil influenza virüsleri, solunum yollarının koruyucu mekanizmalarını bozarak hastalığın ağır ve uzun sürmesine neden olabiliyor. H3N2, ölümle dahi sonuçlanabilen ve mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalıktır" diyerek uyardı.

Salgına yol açan ölümcül grip! H3N2 vakaları artıyor, 5 yaş altı ve 50 yaş üstü büyük risk altında

ARTIŞA NEDEN OLABİLİR

Grip sezonunun ekim ayında başlayıp, mayıs ayına kadar devam ettiğini belirten uzman isim kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasının H3N2'nin yanı sıra domuz gribi, diğer influenza türleri ve farklı solunum yolu virüslerinde de artışına neden olabileceği söyledi.

5 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA DAHA AĞIR

H3N2 virüsünün geçmiş yıllara göre daha yaygın görüldüğünü söyleyen Tok, şöyle konuştu:

Mutasyona uğramış H3N2'nin bu yıl geçmiş yıllara göre daha baskın olduğu biliniyor. 5 yaş altı çocuklar ve 50 yaş üzerindeki bireylerde hastalık daha ağır seyredebilir. Ayrıca kronik akciğer, karaciğer ve kalp hastalığı olanlar, diyabet ve kanser hastaları, gebeler, küçük çocuklar ve aşırı kilolu bireyler yüksek risk grubunda yer alıyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığın genel olarak belirtileri ise şöyle;

Ateş,

Baş ağrısı,

Kuru öksürük

Halsizlik,

Terleme,

Boğaz ağrısı,

Kas ve eklem ağrıları

Burun tıkanıklığı ya da akıntısı

KORUNMA YOLLARI NELER?

H3N2 virüsünün ölümle dahi sonuçlanabilen ve mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğuna dikkat çeken uzman isim korunma yollarını ise şöyle anlattı:

El hijyenine dikkat edilmeli,

Eller sık sık ve özenle yıkanmalı,

Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulmalı.

Maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmelidir.

Hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalı,

Toplu alanlarda kapı kolları ve lavabo başlıkları sık sık dezenfekte edilmeli

FRANSA’DA SALGINA SEBEP OLMUŞTU

Fransa'da, kış mevsiminde "H3N2" virüsünün sebep olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişi hayatını kaybetmişti. Grip salgını nedeniyle ölenlerin yüzde 87'sinin 75 yaş ve üstü kişilerin oluşturduğu bildirilmişti. Öte yandan virüs, İngiltere, Kanada ve Japonya ve ABD’de de görülmüştü.

