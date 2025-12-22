Ramazan Bayramı ne zaman 2026, hangi güne denk geliyor? sorusu, milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 2026 Ramazan Bayramı tarihleri netleşirken, bayramın hangi günlere denk geldiği ve kaç gün süreceği merak konusu haline geldi.

İslam dünyasının mübarek zamanlarından biri olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2026 yılı dini günler takvimi netleşti. Birçok kişi, "Ramazan Bayramı ne zaman 2026, hangi güne denk geliyor?" sorularına cevap arıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Arife ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekildedir;

19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.

