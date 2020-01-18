Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Tüp bebek metoduyla dünyaya gelen bebeklerin uzun süreçte sağlık problemleri yaşayacağı konusunda halk arasında dolaşan söylentilerin başında ‘otizm riskinin’ bulunduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu “Tüp bebeklerin otizmli olma riskinin daha fazla olduğu, halk arasındaki bir yanılgıdan ibaret. Yapılan araştırmalarda otizm ve tüp bebek konusunda herhangi bir ilişkiye rastlanmadı. Tüp bebek veya natürel yollarla dünyaya gelmiş bebekler arasında sağlık açısından herhangi bir fark yok” dedi. Aksine tüp bebek yöntemi ile doğan çocuklarda genetik hastalıklara ve anne adayı açısından da hamilelik süresince karşılan hastalıklara çok daha az rastlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Pabuçcu “En önemli sebebi tüp bebek için sağlıklı embriyoların seçilmesi ve anne adayının daha sık doktor kontrolünde olmasıdır” dedi.