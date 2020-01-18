Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - 20 yıldır kanser genetikçisi olarak çalışan Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Emel Ergül, hâlâ klasik diyette herkese altı öğün tavsiyesinde bulunulduğunu belirterek “Biraz fazla kilosu olan insanı altı öğüne alıştırmak daha sonra obeziteye ve diğer hastalıklara yatkınlık oluşturur. İnsan fizyolojisine uygun olan iki öğündür. Arasında da altı saat ara olması gerekir. Yavaş ve sakin yemeli, ağızda boza kıvamına gelene kadar çiğnenmeli” dedi.

genetikle uğraşıyor

TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonunda sunum yapan Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Emel Ergül, beslenme ve sağlık konusunda dikkat çeken bilgiler verdi. Gıdalardaki katkı maddelerinin sürekli kanser konusuyla birlikte geçtiğini ifade eden Ergül, şunları söyledi:



İKİ ÖĞÜN BESLENME, ALTI SAAT ARA

Hâlâ klasik diyette herkese altı öğün tavsiye ediliyor. Hastalığı olan insanların bir şekilde insülininin kontrol altına alınması için altı öğün tavsiye edebilir, kontrolü sağlamak için bir süre böyle besleyebilirsiniz ama normal bir insanın biraz fazla kilosu varsa, bu insanı altı öğüne alıştırmak daha sonra obeziteye ve diğer hastalıklara yatkınlık oluşturur. Yani insan fizyolojisine uygun olan, iki öğün ya da maksimum üç öğün. Arasında altı saat ara olmalı çünkü birinci basamak dediğimiz sindirimin tamamlanması gerekiyor.



KAHVALTIYI KALDIRMAYIN

Kahvaltı etmek sağlıklıdır. Kahvaltıyı kaldırmak ise bence çok akıllıca değil. Onun yerine gece açlığına dikkat edersek zaten kahvaltıda acıkır hâle geleceğiz. Yemeği kışın 18.30’da, yazın da maksimum 19.00’da bitirmek gerek. Bunlara uyarsak ciddi bir şeyin önüne geçmiş oluruz. Altı öğünden fazla yemek, kahvaltıyı atlamak, geç yemek yemek, çok yüksek yağlı yemekler tüketmek, çok şekerli yiyecekler yemek, açlık periyodunun çok az olması ciddi şekilde obeziteye ve kilo alımına yol açıyor. Bu da obezitenin en temel sorunlarından biri. Düzgün beslendiğimiz zaman insülin duyarlılığımız artıyor, total kolesterolümüz düşüyor, açlık hissimiz giderilmiş oluyor. En önemlisi, biyolojik saatimiz düzgün çalışıyor.