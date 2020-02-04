Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Uzmanlar şu anda ülkemiz için mevsimsel gribin daha önemli olduğunu ve virüsten korunmak için tedbirler alınması gerektiğini tekrar tekrar vurguluyorlar. Grip virüsünün genellikle öksürük ve hapşırma ile ya da virüsün bulaşmış olduğu yüzeylere temasla yayıldığına dikkat çeken Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Erol Selimoğlu, hasta olsun olmasın herkesin hapşırırken koluyla ağzını kapatması gerektiğini belirterek “Unutmayın ki, tek bir hapşırmada yarım milyona yakın virüs partikülü yayılabiliyor. Hapşırırken başka insanları da düşünün” dedi.

Prof. Dr. Selimoğlu grip virüsünden korunabilmek için dikkat edilmesi gerekenleri hatırlattı:

∂ Grip aşısı altı aylık bebeklerden yaşlılara kadar tavsiye ediliyor.

∂ Su-sabun veya bazı özel el yıkama çözeltileri ile sık sık el yıkamak gripten korunmak için önemli tedbirlerin başında geliyor.

∂ Riskli alanlarda cerrahi maske kullanılması, virüsten korur.

∂ Hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır.

∂ Mecbur kalınmadıkça el sıkışmaktan kaçınmak gerekir.

∂ Sigara kullanımı ciddi hastalıkları oluşturmasının yanı sıra influenza ile temas riskini de artırmaktadır.

∂ Okullar, toplu taşıma araçları, sinema, tiyatro, cami gibi kalabalık ortamlarda daha da dikkatli davranılmalıdır.

∂ Hastalığın yayılmasını önlemek için öksürürken ya da hapşırırken ağzın ve burnun kapatılması gibi basit kişisel alışkanlıkların arasından sağlanabilir.

∂ Çevrenizdeki hasta kişilerin istirahat etmesi sağlanarak gribin yayılma oranı azaltılabilir.

∂ Bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenmeye, antioksidan yönünden zengin gıdaların tüketimine özen gösterilmelidir.

∂ Doktora danışmadan ilaç kullanılmamalıdır. Grip tedavisinde yatak istirahati ve bol sıvı alımı birinci sırada gelmektedir. Gerekirse hastalığın yol açtığı şikayetleri azaltmak için kas ağrısı ve ateşi düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Çocuklar ve gelişim dönemindeki genç yaştaki grip hastalarında özellikle ateşli oldukları dönemde aspirin kullanılmamalıdır.