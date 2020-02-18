Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Kış soğuklarına karşı cildinizin nemini koruyup sağlıklı bir görüntü kazandırmak için uyguladığınız bakım kadar, tükettiğiniz besinler de son derece önemli. Bazı yiyeceklerin içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde cildi tamir etmeye katkıda bulunduğunu söyleyen beslenme ve diyet uzmanı Ayça Güleryüz, kışın dondurucu soğuklara karşı cildi koruyan ve canlandıran beş besini anlattı…



Pürüzsüz bir yüz için bal kabağı

Yüzde 90’ı su olan balkabağında potasyum, magnezyum, çinko, kalsiyum, fosfor ve demir gibi çok önemli mineraller bulunuyor. Ayrıca A vitamini açısından oldukça zengin olan balkabağı, retinoid adı verilen bileşikler sayesinde de sivilce, iltihap ve diğer cilt problemlerinin iyileşmesinde yardımcı oluyor.



Somonla yaşlılığa dur de!

Vücudun ihtiyacı olan ancak kendi başına üretemediği doymamış yağ asitleri içeren somon, hücrelerdeki yaşlılık sürecini yavaşlatmaya yardımcı olarak yaşlanmayı geciktiriyor. Ayrıca selenyum içeriği sayesinde cildi dış etmenlerden gelen zararlara karşı da koruyor.



Güneş lekelerine greyfurt

C vitamini, kolajen ve elastinin içeriği ile greyfurt, cildi korumaya yardım ediyor. Yazın güneşin etkisiyle oluşabilen kırışıklıklar ve lekeleri azaltmaya yardımcı olurken, bağışıklık sistemini güçlendirerek iltihaplı cilt problemlerini engelliyor.



Ceviz yara iyileşmesini hızlandırıyor

İçeriğindeki Omega 3 ve Omega 6 sayesinde cildin tabii yağ bariyerini oluşturmaya yardımcı olan ve cildin kurumasının önüne geçen ceviz, lekelere karşı da kalkan oluyor. İçeriğindeki önemli bir antioksidan olan E vitamini ve çinko ile de cildi besliyor, yara iyileşmesinde etkili oluyor.



Hem cilde hem de ruha iyi geliyor

Bitter çikolatanın kakao yüzdesi ne kadar yüksekse faydası da o kadar fazla. Klinik çalışmalar, kakonun cildi daha yumuşak ve nemli tutmaya yardımcı olduğunu gösteriyor ancak şeker oranı düşük çikolatayı seçmeyi ihmal etmeyin ve günlük tüketimde iki küçük kareyi aşmayın.