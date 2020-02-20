Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesisinde Mehmet Ali ile Sevim Çetin çiftinin iki çocuğundan biri olan dört yaşındaki Öykü, burnunun yanında “çift burunlu” gibi gözükmesine sebep olan çıkıntıyla dünyaya geldi. Çetin çifti, anne karnındayken çekilen ultrason görüntülerinde “et beni” olduğunu sandıkları parçanın, doğumdan sonra burnunun diğer yarısı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Öykü’nün yaşıtlarıyla aynı görüntüye kavuşabilmesi için ameliyat olması gerekiyordu. Ancak ameliyatı karşılayacak maddi imkânları yoktu. Hayırseverler devreye girdi ve Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından gerçekleştirilen altı saatlik bir operasyonla Öykü’nün burnunun yanındaki çıkıntı alındı. Öykü’nün durumunun 25 milyonda bir yaşanabilecek bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mutaf, burnun yanındaki çıkıntının herhangi bir fonksiyonunun bulunmadığını belirterek “Tamamen kendi dokularını kullanarak göz kapağındaki eksiklik ve burun yapısını tamir ettik. Daha güzel görüntü sağlamak için ergenlik çağında yeniden ameliyat gerekebilir. Artık Öykü rahatça dışarı çıkabilecek” dedi. AA